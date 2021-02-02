أحزاب المعارضة الإثيوبية تؤكد مقتل 50 ألف مدنى جراء القتال فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة المركزية فى أديس أبابا أعلنت الحرب على إقليم تيجراى والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، تأديبًا للإقليم الذى أجرى انتخابات استقلال محلية رفضًا لإهدار موارد البلاد وسوء توزيعها، ما أسفر فى النهاية عن تشريد مئات الآلاف وهروبهم إلى دول الجوار، إضافة إلى مقتل عشرات الآلاف من الإثيوبيين.

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