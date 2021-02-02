بعد تهديدات بايدن.. أمريكا تستعد لـ معاقبة ميانمار بهذا الإجراء عقب انقلاب الجيش

أكد مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعتزم فرض قيود على المساعدات لميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة، مضيفة أن هذا الانقلاب العسكري يمهد الطريق لعقوبات أمريكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا أمس الإثنين، جيش ميانمار إلى التخلي عن السلطة على الفور، مهددًا بإجراء مراجعة في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها خلال انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
وقال بايدن في بيان "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد بصوت واحد للضغط على الجيش البورمي للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها."
وأضاف مستخدمًا الاسم السابق لميانمار: "رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن بورما خلال العقد الماضي بناءً على التقدم نحو الديمقراطية".
وتابع "إن عكس هذا التقدم سوف يستلزم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، يتبعها الإجراء المناسب، وستدافع الولايات المتحدة عن الديمقراطية أينما تعرضت للهجوم".
وكان جيش ميانمار قد تحرك أمس الاثنين، معنلًا الاستيلاء على السلطة، بعد القبض على رئيسة الحكومة، ورئيس البلاد، وعدد من قادة الحزب الحاكم، وقطع الاتصالات والانترنت عن البلاد وفرض حالة الطوارئ.
وزعم قادة الانقلاب أن الانتخابات التي أجريت مؤخرًا تم تزويرها، وأنه تحرك من أجل إجراء انتخابات نزيهة حقيقية، سيسلم فيها السلطة إلى الفائز.
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