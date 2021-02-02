إطلاق نار بولاية فلوريدا وسقوط مصابين من قوات إنفاذ القانون

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، خلال تنفيذ مذكرة توقيف بأحد المنازل في مدينة صنرايز بولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، فإن الحادثة وقعت بعد الساعة 6 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة، بشارع نوب هيل في مدينة صنرايز.
ومن غير الواضح حتى الآن كم فرد من أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي أصيب بإطلاق النار، فيما قالت الشرطة إن المشتبه به يختبئ داخل منزله.
وطلبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم بسبب التحقيق الجاري.
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