تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من المشاركين في مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وهم يشتبكون بالأيدي بسبب استبعاد أحد أعضاء الحزب من القائمة.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن المؤتمر الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في منطقة أفجيلار بإسطنبول، شهد عراكا بالأيدي بسبب تقديم قائمتين مختلفتين لانتخاب الفريق الإداري المحلي لشعبة الحزب بالمنطقة.
وأضافت أن العراك بالأيدي واللكمات تزايد بعدما لم يسمح لأحد الأطراف بتقديم قائمته الخاصة بالأسماء المرشحة للوظائف الإدارية في شعبة الحزب الحاكم.
ومن جانبه، قال المحامي سيبرايل أكباش العضو الذي مُنع من الانضمام إلى قائمة المرشحين: "حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية".
فيما نشر الصحفي التركي أحمد أرميش، مقطع الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "شاهدت ما حدث في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار، لقد حزنت كثيرا، هل هناك أمور لا تسير على ما يرام في الحزب الحاكم؟ هل الرئيس رجب طيب أردوغان على علم بما يحدث؟ متى وصل حزب العدالة والتنمية إلى مثل هذه الحالة يا ترى؟".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أين العدالة.. عراك بالأيدي في مؤتمر لحزب أردوغان.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.