ألمانيا تتجه لتمديد طوارئ الوضع الوبائى

جدة - نرمين السيد - تسعى الحكومة الألمانية إلى الإبقاء على طوارئ الوضع الوبائى فى البلاد حتى يونيو المقبل، وسط مساعى للحصول على قرار برلمانى بالأمر، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية فى ألمانيا.





ووفقًا لتقارير أوردتها صحيفة "هاندلسبلات" وبوابة "ذا بيونير" الإخبارية، فقد نصت مسودة لوزارة الصحة الألمانية على هذه الخطوة، بعدما أقر البرلمان الألمانى "الوضع الوبائى على النطاق الوطنى" لأول مرة فى 25 مارس الماضى. وأقر البرلمان الألمانى تمديد هذا الوضع الاستثنائى فى نوفمبر الماضى، بناء على طلب من تحالف المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحى والحزب الاشتراكى الديمقراطى، وذلك أثناء التصويت على القانون الثالث للحماية المدنية، فى خطوة اعتبرتها ألمانيا أساسًا لتدابير الحماية من كورونا دون الرجوع إلى إلى موافقة مجلس الولايات.

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