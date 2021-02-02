عاجل.. أمريكا توقف المساعدات لـ ميانمار بعد انقلاب الجيش

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف المساعدات لدولة ميانمار، وذلك بعد انقلاب الجيش على الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو كى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان جيش ميانمار أعلن، أمس الإثنين، حالة الطوارئ والسيطرة على إدارة شؤون البلاد لمدة عام، بعد اعتقال العديد من أعضاء الحكومة إلى جانب رئيس الدولة، وين مينت، والزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو كى.

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