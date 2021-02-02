بودابست تتسلم اليوم 40 ألف جرعة من لقاح ”سبوتنيك V” 

أعلنت هنغاريا أنها ستتسلم 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" اليوم الثلاثاء لمكافحة وباء كورونا حسبما بثه التلفزيون الحكومي نقلا عن وزير الشؤون الخارجية. وسبق هذا الإعلان قول رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الجمعة الماضي، إن بلاده تراهن على اللقاحات الصينية والروسية، وإن "الصينيين الأدرى بهذا الفيروس منذ فترة طويلة".

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