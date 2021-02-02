لاتفيا تعلن عن إصابة أول قط بفيروس كورونا 

أكد كبير أخصائيي الأمراض المعدية بوزارة الصحة في لاتفيا أوغو دومبيس، تسجيل أول إصابة بكورونا لدى قط في البلاد.

لاتفيا تعلن عن إصابة أول قط بفيروس كورونادراسة أمريكية: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها

وقال: "في لاتفيا، تم اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة لدى قط، فيما أكدت إحدى الدراسات أن العديد من القطط لديها أجسام مضادة للفيروس".

وأشار إلى أن لاتفيا هي الأولى بين دول البلطيق التي يتم الكشف فيها عن إصابة حيوان منزلي بفيروس كورونا.

وتابع: "العينات المأخوذة من القطط تم اختبارها الأحد الماضي، حيث تم جمع عينات من 240 حيوانا، بعضها تعود لمواطنين تم تشخيص إصابتهم بكورونا".