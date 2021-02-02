قائد الانقلاب في ميانمار يخرج عن صمته: ما فعلناه كان حتميا

أعلن قائد جيش ميانمار، مين أونج هيلانج، اليوم الثلاثاء، أن انقلاب الجيش على السلطة في البلاد كان أمرًا حتميًا.

وقال "هيلانج"، خلال أول اجتماع مع حكومته الجديدة، بعدما نصب نفسه رئيسًا للبلاد، إن استيلاء الجيش على السلطة كان حتميا، بسبب ما وصفه بالانتخابات المزورة التي جرت العام الماضي، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات، وفقًا لصحيفة "ميانمار تايمز".

وأضاف "هيلانج" "على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد، وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة نحن في حاجة لإدارة البلاد.. وخلال حالة الطوارئ ستكون الانتخابات ومكافحة كورونا من بين الأولويات".