الوفيات مرتفعة.. لبنان يسجل 2770 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2770 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2757 حالة محلية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 395842.
كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 81 حالة وفاة جديدة بكورونا.
ولا يزال عدد الوفيات المسجلة في لبنان خلال يوم مرتفعًا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3226.
وكانت مصادر لبنانية، كشفت في وقت سابق، معلومات بشأن إمكانية فتح البلاد بعد 8 فبراير، تاريخ انتهاء الإغلاق العام، الذي اتخذ لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لمعلومات وصلت إلى قناة "الجديد" اللبنانية، فإن اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيجري لتقييم نتائج الإغلاق العام، قد يصدر عنه توجهًا لإعادة فتح البلد تدريجيا ابتداء من ٨ فبراير.
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