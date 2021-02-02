بعد تشكيك ماكرون في فاعليته .. فرنسا تتخذ إجراء عاجلا بشأن لقاح أسترازينيكا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، بأن السلطات الصحية في فرنسا أوصت باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لمن هم أقل من 65 عاما فقط.
يأتي ذلك بالرغم من موافقة هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي على لقاح أكسفورد-أسترازينيكا لجميع البالغي، ولكن الأمر كان متروكا لكل عضو لوضع سياسة العمل الخاصة به.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلل في وقت سابق من فعالية اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية، متحدثا عن نتائج "غير مشجعة" لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عامًا.
وقال ماكرون إن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" غير فعال بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن المعلومات "قليلة للغاية" عن اللقاح الذي تطورته أسترازينيكا البريطانية، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، مضيفا "النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما وما فوق".
في المقابل، رد أستاذ من جامعة أكسفورد كان ضمن الفريق الذي طور لقاح أسترازينيكا، على تصريحات الرئيس الفرنسي، قائلا" لست متأكد من أين حصل ماكرون على مصدره".
واتهم جون بيل أستاذ الطب بجامعة أكسفورد في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ماكرون بمحاولة تقليل الطلب على اللقاح البريطاني، موضحا "اعتقد أن هذا جزء من عملية إدارة الطلب على اللقاحات من قبل ماكرون.. إذا لم يكن لديك لقاح فإن أفضل شيء القيام به هو تقليص الطلب".
وأقر بيل بأن عدد كبار السن المشاركين في الدراسات الأولية كان صغيرا، لكنه أكد أن البيانات تشير إلى لقاح عالي الفعالية للغاية بالنسبة لجميع الفئات العمرية.
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