رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 في الأردن عبر موقع وزارة tawjihi.jo

نتابع معكم متابعينا الكرام طلابنا وطالباتنا الأعزاء نتائج التوجيهي التكميلي 2021 في الأردن، حيث تتصدر النتيجة حالياً محركات البحث حيث يترقب الطلاب الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة وفقاً لتصاريح وزارة التربية والتعليم بالأردن”، والمقرر رفع النتيجة عبر موقع tawjihi.jo حتى يتمكن الطلاب معرفة النتيجة دون مجهود ولا تعب كما كان في السابق حيث كان بتوجه الطلاب للمدارس لمعرفة النتائج، وقد أعلنت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكل الطلاب سيتم اعتماد النتيجة والإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي يعقد من قبل وزير التربية والتعليم الأردني.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021

تم إجراء الاختبارات في شهر ديسمبر الماضي، وتلك الاختبارات يتم إجراءها من خلال رفع معدل التراكمي حتى يستطيع الطلاب الدخول للكلية الجامعية التي يرغب فيها وهذا بسبب عدم الحصول على الدرجات الجيدة في الصف الأول التي تؤهلهم لدخول أي كلية، وقد تأخرت النتيجة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة الهاشمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المؤكد أنها ستظهر عما قريباً جداً.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 بالأردن

من خلال خطوات بسيطة يمكن للطلاب فيا لأردن معرفة نتائج التوجيهي التكميلي أون لاين من خلال خطوات بسيطة جداً:

الدخول على موقع وزارة التعليم بالأردن.

الضغط على أيقونة استعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي.

كتابة اسم الطالب رباعي.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على استعلام.

ستظهر النتائج في حالة صدورها على الفور.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعينا الكرام لموقع المتميز ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن عبر موقع وزارة التعليم، نتمنى لكل الطلاب النجاح والتفوق.