نظام نور تسجيل دخول الصف الاول الابتدائي 1442 بالمملكة

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي إن نظام الالتحاق بالمراحل التعليمية يختلف من دولة لأخرى، فمثلا تعمل المملكة العربية السعودية علي تسجيل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة عبر نظام نور الإلكتروني، فمثلا يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي من خلال إستخدامه نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي، مما يعمل على تعرف أولياء الأمور بسهولة على الشروط والمدارس التي يمكن أن يلتحق بها الطفل بسهولة دون الحاجة لزيارة أي مؤسسة أو منشأة تعليمية، كما يمكن التقديم الكترونيا.

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي

• قامت وزارة التعليم السعودية بفتح باب القبول والتسجييل في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1442.

• يعمل نظام نور على تقديم الخدمات المختلفة لكل الأشخاص المعنيين بالعملية التعليمية داخل المملكة سوء كان الطلاب والتلاميذ أو المعلمين وحتي أولياء الأمور.

• ويتم استخدام رمز التحقق ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالفرد حتى يتم تسجيل الطلاب عبر استخدام نظام نور 1442.

شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

هناك بع الشروط التي يلزم توافرها من أجل التسجيل في المرحلة الابتدائية للطفل من خلال نظام نور الإلكتروني، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

• يجب أن يكون التلميذ الذي سيتم تسجيله تخطي حاجز الست سنوات أو أقل منها بـ 90يوما كحد أقصى.

• أما الأطفال الذين باقي لهم حولي 6 أشهر علي سن الست سنوات، فيمكن أن يتم تسجيلهم عبر نظام نور ولكن بشروط وهي:

o أن يكون لدي الطفل شهادة معتمدة من روضة أطفال تسمح للطفل بالالتحاق بالصف الدراسي.

o يجب أن يكون لدي الطفل شهادة تثبت أن الطفل أتقن المهارات النمائية وتسمى بالاستمارة النمائية وتفيد هذه الاستمارة بأن الطفل لديه القدرة على الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بشكل مبكر.

و يعد نظام نور من أهم الأنظمة التي قد تم إنشائها في خلال السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يساعد الطلبة والطالبات في معرفة النتيجة، كما أنه به نظام حركة نقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وتابع معكم من خلال موقعنا تفاصيل نظام نور.