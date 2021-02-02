طوني كتورة حديث الساعة في لبنان.. شهرة بعد 5 سنوات

بين ليلة وضحاها، أصبح طوني كتورة نجما في لبنان، بعدما تصدرت أغنيته مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة أرقاما قياسية، ونال إعجاب اللبنانيين المهووسين بالتغيير والبساطة، كما نال عددا من الانتقادات.

ورغم أنه يغني منذ سنوات طويلة وله أغان منشورة على "يوتيوب" منذ 5 سنوات، إلا أنها لم تحقق سوى مشاهدات محدودة.

وانتظر طوني حتى، الاثنين، ليحقق شهرة واسعة في لبنان، وأرقام عجز عن تحقيقها فنانين معروفين.

من هو "الكابتن" ؟

هو اللبناني طوني كتورة الذي حظيت أغانيه التي جاءت في بث مباشر بمشاهدات ضخمة فاقت الـ 370 ألف في ساعات قليلة، فضلاً عن 359 ألف تعليق و20 ألف إعجاب، وحوالي 1500 مشاركة، موقع "فيسبوك".

وقدم طوني، المنحدر من مدينة صور الجنوبية، أغنيته الجديدة التي يقول في مطلعها: "بغل جحش وحمار تلاقوا عالطريق… قللو البغل يا حمار… كيفك يا صديق… سمعنا نهيق".

وطغت الفكاهة على كلمات الأغنية التي بثها طوني بصورة مباشرة على صفحته في موقع "فيسبوك".

واستمر البث المباشر أكثر من ساعة بقليل، وقدم فيها طوني سلسلة أغاني وكلها على وقع لحن واحد بسيط للغاية، وتحدث فيها عن فيروس كورونا والحيوانات الأليفة والحب والأكل وغيرها من الموضوعات.

وكان طوني متفاعلا مع أغاني محركا الجزء الأعلى من جسده متناغما مع الألحان.

وخلال البث المباشر أيضا، كان طوني يتوقف عن الغناء ويسرد قائمة بأسماء أشخاص يوجه لهم التحيات، يبدو أنهم من جمهوره ومحبيه.

لبنانيون ملوا من السياسة

واللافت في كل التعليقات من خلال متابعتها أنها تبرز بوضوح مدى تعب اللبناني من السياسة ومن أهلها، فقال بعض رواد مواقع التواصل إنهم فضّلوا متابعة أغاني كتورة البسيطة والتي اعتبرها البعض هابطة، على متابعة البرامج السياسية التي تبث على الشاشات.

ومن اللافت أيضاً أن يعود سبب تصدره الترند في لبنان، ظهوره عبر بث مباشر في حسابه عبر "فيسبوك"، بالتزامن ذلك مع البرامج السياسية على الشاشات، التي لم يعد يرغب المواطن اللبناني بمتابعتها، وبحث عن مادة للترفيه فلم يجد أفضل من "كتورة" ليرفه عنه بأسلوبه الفكاهي.

ظاهرة طوني تقسم المغردين

وسجّلت ظاهرة كتورة هذه انقساما حادا بين رواد مواقع التواصل وخاصة مغردي "تويتر"، فمنهم من اعتبرها مؤشرا لعلامات انهيار البلاد فنيا وثقافيا، ومنهم من اعتبر أن ما يقدّمه، على بساطته وعفويته، يعدّ أفضل مما قدمه الفنانون الذين خذلوه في مواقفهم السياسية في الآونة الأخيرة.

وتقدم طوني في "الترند" على عدد من المقابلات السياسية، حيث تفوّق في عدد المشاهدات على النائبين طوني فرنجية وسامي الجميل، اللذين ظهرا في مقابلتين مختلفتين خلال الأيام الماضية، كما تقدّم على خبر ارتفاع سعر "ربطة الخبز" الذي أعلنه وزير الإقتصاد اللبناني راؤول نعمة مساء الاثنين.

ويطلق طوني كتورة على نفسه لقبي "الكابتن" و"النجم"، ويبدو مقتنعاً تماماً بجدارة استحقاقه بهذين اللقبين، بدلالة تصدره قائمة الوسوم الأكثر تداولا في "تويتر" وسائر مواقع التواصل، إضافة الى رصيده المعتبر من المتابعين والمعجبين الذين يغزون صفحته بالتعليقات والرسائل وحتى اتصالات الفيديو.

ودشن لبنانيون "هاشتاغ" حمل اسمه كنوع من حملة دعم وتشجيع له على الغناء رغم أن صوته، بحسب العديد من الآراء، لا يصلح لأن يكون فناناً متواجداً على الساحة !

ويحب "كتورة "العديد من ألوان الغناء الشعبي، الدبكة، والجبلي، والطربي. له أكثر من 300 أغنية ، يقوم بأدائها في خلال حفلاته الخاصة.

وقال مغردون إن أداء "الكابتن" طريف ومسل في ظل الحجر المنزلي، والبعض اعتبر أنه ليس بفنان، ومع ذلك استطاع أن يحقق حوالى نصف مليون مشاهدة إضافة وأكثر من 20 ألف إعجاب والاف المعلقين.