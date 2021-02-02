جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته "العربية"، استعرض النواب المسؤولون عن ملف اقتحام الكونجرس، الحجج التى سيقدمونها لمجلس الشيوخ ضد ترامب فى المحاكمة، والمقرر انعقادها خلال أسبوع واحد. وفى لائحة الاتهام، قال المدعون الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة (مبنى) الكابيتول فى السادس من يناير" مؤكدين أن "عزمه على البقاء فى السلطة بأى ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهامات رسمية لترامب بالخيانة وتعريض الأمن الأمريكى للخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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