روسيا: الحكم على المعارض أليكسى نافالنى بـالسجن 3 سنوات ونصف

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف العام بحق المعارض الروسى أليكسى نافالنى، الذى ألقى القبض عليه لدى عودته من ألمانيا فى وقت سابق من شهر يناير الجارى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت النيابة العامة الروسية أعلنت، أمس الإثنين، قرارًا بإبقاء سجن أليكسى نافالنى، وهو ما جاء فى أعقاب تظاهرات خرجت فى مختلف أنحاء روسيا تأييدًا للمعارض الروسى، حيث مثل أليكسى نافالنى أمام القضاء، اليوم الثلاثاء، بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد للعلاج.

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