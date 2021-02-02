تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لرفع علم قطر في سفارتها بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ 4 سنوات.
وتوصلت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، إلى اتفاق مصالحة مع دولة قطر، خلال القمة الخليجية التي عقدت في 5 يناير الماضي، بمدينة العُلا السعودية، حيث قضى الاتفاق بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى سابق عهدها، وكذلك عودة الرحلات الجوية بينهما.
وأكدت الدول الموقعة على الاتفاق التزامها بتنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاتفاق العُلا، والعمل بشكل موحد على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. رفع علم قطر في سفارتها بالسعودية لأول مرة منذ 4 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.