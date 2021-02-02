رابط تحديث المساعدات المقطوعة 1442 برقم السجل المدني

تحديث المساعدات المقطوعة 1442 هي واحدة من ضمن الأشياء التي يقوم الكثير من المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي بالبحث عنها علي شبكة الانترنت وذلك لأن يقومون بمعرفة الطريقة التي تستخدم في عملية تحديث البيانات الشخصية المسجلة في المقطوعة حيث إن تحديث البيانات من شروط الحصول علي المقطوعة.تحديث المساعدات المقطوعة 1442
مقطوعة الضمان الاجتماعي هي واحدة من ضمن المساعدات الاجتماعية التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية حيث يتم صرف هذه المقطوعة في كل فترة وليس صرفها يكون شهرياً حيث يتم إيداع الأموال في حسابات المستفيدين وفقاً للحالة الاقتصادية للمملكة، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية بإنه يجب علي كافة المستفيدين من المقطوعة من القيام بتحديث البيانات الشخصية لهم في كل فترة.شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442
تم وضع عده شروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليتم تنظيم عملية القبول في هذه المقطوعة حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:
- يشترط إن لا يقل عمر المتقدم السعودي عن 35 سنة.
- أن يكون مقيم دائماً في المملكة وفي حالة الإقامة بالخارج يجب إن يقم 12 شهر علي الأقل في المملكة قبل التقديم.
- الراتب الشهري للمتقدم يجب إن لا يزيد عن 3 ألاف ريال شهرياً.
- ينغبي إن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري أو يمتلك مشروع تجاري مربح.
- يجب إن لا يكون لديه عقارات تزيد من الدخل.
خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة علي موقعها تساعد المستفيد في تحديث المقطوعة حيث يكون ذلك عن طريق أتباع قائمة الخطوات التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك اختيار القائمة ثم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار مقطوعة الضمان الاجتماعي ثم تحديث المقطوعة.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها من الاسم ورقم الهوية.
- بعد ذلك تكتب رقم الحساب البنكي لك في المربع الخاص به.
- إدخال رقم الهاتف المحمول ثم البريد الإلكتروني.
- مراجعة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط علي زر تحديث المقطوعة.
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