نظام فارس الخدمة الذاتية وخطوات تسجيل الدخول

يوفر نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين من جميع الفئات العديد من الخدمات الإلكترونية التي يسهل الوصول إليها، فمن خلال هذا النظام يمكنهم استكمال بعض الإجراءات الخاصة بقسم الموارد البشرية عبر الإنترنت دون أي زيارات شخصية وإضاعة الوقت والجهد لعدم التسبب في متاعب لجميع الأطراف .

كما يساعد نظام فارس للخدمة الذاتية على تحقيق محور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير الراحة للناس على أراضيها، ودخول المرحلة الرقمية، والقضاء على المستندات الورقية، وتحسين مستوى خدمة الجهات الحكومية الرسمية.

ما هو نظام فارس للخدمة الذاتية؟

نظام فارس هو أحد الأنظمة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. يمكنه تقديم خدمات إلكترونية متنوعة لجميع الموظفين (مدراء، مدرسون، موظفون، إداريون، عمال). وبهذه الطريقة يمكن لموظفي الكوادر التعليمية الحصول على الخدمات إلكترونياً وتتبع الطلبات من خلال موقع نظام فارس.

تسجيل الدخول في نظام فارس

يمكن لأي مدرس أو أي موظف بوزارة التربية والتعليم التسجيل في نظام فارس للتحقق من جميع الطلبات المقدمة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة كما هو موضح أدناه: