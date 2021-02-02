الاستعلام عن حالة طلب معاش الضمان الاجتماعي 1442 تعد واحدة من ضمن الأمور التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وتحديداً المتقدمين إلي هذا المعاش التي توفره وزارة الموارد البشرية وذلك لأن يقومون معرفة قبول الطلب المتقدم منهم للحصول علية وأيضاً مواعيد الاستحقاق.

معاش الضمان الاجتماعي 1442

يعد ذلك المعاش واحد من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية حيث إن هذا المعاش مقدم لمجموعة من الفئات وهم المطلقات والارامل والأشخاص الغير قادرين علي العمل وأيضاً الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري، حيث يساهم ذلك المعاش علي التحسين من الحالة المادية وزيادة قيمة الدخل الشهري لهم.

طريقة التقديم علي الضمان الاجتماعي في السعودية

تستطيع التقديم علي ذلك المعاش إلكترونياً وذلك عن طريق أتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني.

بعد ذلك من القائمة الجانبية تقوم باختيار معاش الضمان.

اختيار من القائمة المنبثقة التي تظهر لك التقديم في المعاش.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.

تكتب البيانات الخاصة بأفراد الأسرة ثم تقوم بتحديد صلة القرابة بينك وبين كل فرد.

رفع كافة الاوراق والمستندات المطلوبة.

كتابة رقم الحساب البنكي.

الضغط علي زر الموافقة علي الأحكام والشروط.

النقر علي زر التسجيل في المعاش.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب معاش الضمان الاجتماعي 1442

تستطيع الاستعلام عن حالة طلب المعاش وذلك عبر الخدمة الإلكترونية التي قدمتها الوزارة حيث يكون ذلك عبر أتباع قائمة الخطوات التالية: