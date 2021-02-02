أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السبتمبري يحيى مصلح مهدي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السبتمبري يحيى مصلح مهديبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء الركن يحيي مصلح مهدي أحد قادة ثورة 26 سبتمبر الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية في سبيل الوطن.

وثمن أبوراس مواقف المناضل يحيى مصلح السياسية والوطنية القوية، والذي يعد أحد الأبطال المغاوير لثورة 26 سبتمبر وممن كان لهم دوراً حيوياً في الدفاع عن الثورة والانتصار لها وقيمها الوطنية والأخلاقية، منوهاً بالسجل العسكري الحافل للفقيد منذ التحاقه رسمياً في القوات المسلحة عام 1956م حتى شغله لمنصب قائداً للمركز الحربي في تعز وعمل مدرساً ومدرباً فيه.

وأشار رئيس المؤتمر إلى إسهامات الفقيد، حيث عمل وزير للتموين، ثم سفيراً ومفوضاً فوق العادة للجمهورية العربية اليمنية لدى جمهورية تشيكوسلوفاكيا في 1979 ولدى قطر والبحرين عام ۱۹۸۳م، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، كما كان عضواً في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ثم انتُخب لعضوية مجلس النواب عام 1987، وأُعيد انتخابه في الدورة البرلمانية عام 1993، كان مثالاً للسياسي والقائد الإداري الراشد والمراعي لمصالح الشعب والدولة قولاً وفعلاً.

وأكد الشيخ صادق أن الوطن خسر برحيل الفقيد يحيى مصلح مناضلاً من الرعيل الأوائل الذين سخروا كل طاقاتهم الذهنية والبدنية من أجل خير الوطن وأبنائه كافة، كما فقد شخصية وطنية سياسية فذة ونادرة ورجل دولة ذو ضمير حي وأخلاق رفيعة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد الكابتن عبدالله يحيى مصلح مهدي والمهندس محمد يحيى مصلح مهدي وبقية أفراد الأسرة وكافة آل مهدي والوطن عموماً بهذا المصاب الجلل..

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.