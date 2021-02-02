عاجل.. مجلس الأمن يفشل فى إصدار بيان بشأن انقلاب ميانمار

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الأمن الدولى، بدأ جلسة طارئة مغلقة، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع فى بورما، حيث من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدنى بعد الانقلاب العسكرى الذى شهدته ميانمار.

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