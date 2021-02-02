مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع فى ميانمار

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بدأت المحادثات المغلقة عبر تقنية الفيديو بحلول الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك، ومن المتوقّع أن تستغرق ساعتين، حيث يدعو المشروع الذى أعدته بريطانيا الجيش البورمى إلى "الإفراج فورًا عن المعتقلين خلافًا للقانون".
كما يدعو النص إلى إلغاء حال الطوارئ التى فرضت لمدة عام، كما يطالب "الأطراف كافة بالتزام القواعد الديموقراطية"، من دون أى إشارة إلى عقوبات.
ويتطلب تبنى النص موافقة الصين، الداعم الرئيسى لبورما فى الأمم المتحدة، والتى تملك حق الفيتو.
وكان الجيش البورمى نفذ انقلابًا، أمس الإثنين، من دون إراقة دماء، واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشى، 75 عامًا، ومسؤولين آخرين فى حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ما أثار إدانات دولية.
ومن المقرر أن تقدّم الدبلوماسية السويسرية، كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات فى بورما، اليوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون، إن الجلسة مغلقة بناء على طلب الصين، أبرز داعمى بورما.
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