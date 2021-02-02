أمريكا تطالب روسيا بالإفراج الفورى عن المعارض نافالنى

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء صدور حكم بالسجن لأكثر من عامين بحق المعارض الروسى اليكسى نافالنى، حيث دعت واشنطن روسيا إلى الإفراج عنه "فورًا ومن دون أى شروط".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بيان لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إنه "فى موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق فى شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها". وأضاف بلينكن: "كأى مواطن روسى، يجب أن يتمتع نافالنى بالحقوق التى يكفلها الدستور الروسى". وتابع وزير الخارجية فى إدارة بايدن: "نكرر دعوتنا الحكومة الروسية إلى أن تفرج فورًا ومن دون شروط عن نافالنى، وكذلك عن مئات آخرين من المواطنين الروس الذين اوقفوا بشكل ظالم فى الأسابيع الأخيرة، لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم، لاسيما لأجل الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى".

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