إيران: سنسمح لطاقم سفينة كوريا الجنوبية المحتجزين بالمغادرة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لوسائل إعلام رسمية، قال خطيب زاده: "بعد طلب من حكومة كوريا الجنوبية.. حصل طاقم السفينة الكورية المحتجزة لاتهامها بالتسبب فى تلوث البيئة فى الخليج على إذن بمغادرة البلاد"، معتبرًا أن تلك خطوة إنسانية من إيران.

فيما أشار المتحدث الإيرانى، إلى أن الدعوى القضائية ضد السفينة وربانها ستستمر.

وكان عباس عراقجى، نائب وزير الخارجية الإيرانى قد تحدث مع نظيره الكورى الجنوبى تشوي جونج-كون، حول إطلاق سراح الطاقم المكون من 19 فردًا وقضية الإفراج عن أرصدة إيرانية بسبعة مليارات دولار مجمدة فى كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فى بيان، إن "الجانبان اتفقا على وجهة النظر القائلة إن إطلاق سراح البحارة خطوة أولى مهمة لاستعادة الثقة بين البلدين، على أن يعملا على حل قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة فى البنوك الكورية الجنوبية".

وأضاف البيان: "قال تشوى أيضاً إن كوريا الجنوبية ستفعل ما بوسعها بسرعة فى حين تجرى مناقشة المشاورات مع الولايات المتحدة حول الموضوع".

وكانت إيران نفت من قبل الأنباء حول احتجاز الناقلة وأفراد طاقمها كرهائن، وقالت إن كوريا الجنوبية هى التى تحتجز الأرصدة الإيرانية "رهينة"، وهو ما كان جراء العقوبات الأمريكية على إيران.