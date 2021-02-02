إيلون ماسك يعلن تعليق نشاطه على ”تويتر” 

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، عن تعليق نشاطه على موقع "تويتر".
وقال في تغريدة مقتضبة لمتابعيه البالغ عددهم 44.8 مليون شخص إنه خارج "تويتر" "لبعض الوقت"، دون أن يكشف سبب أخذه هذا القرار.
وسبق لماسك أن أعلن انسحابه من موقع "تويتر" في شهر يونيو الماضي، إذ ظل بعيدا عنه لمدة يومين، كما أنه كرر ذلك عام 2019، وقال إنه ترك موقع التواصل الاجتماعي، لكنه عاد إليه بعد مرور 3 أيام.
وتسبب نشاط ماسك الأخير على "تويتر" في تحولات جذرية في الأسواق المالية، حيث ارتفع سعر العملة الرقمية البيتكوين بما يصل إلى 15% يوم الجمعة الماضي، بعد أن أضاف ماسك هاشتاغ "بيتكوين" إلى سيرته الذاتية عبر حسابه على "تويتر".
كما انفجرت أسهم "غيمستوب" بنسبة 157% في يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الماضي، بعد أن كتب الملياردير ورائد التكنولوجيا: "غيمستونك".
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