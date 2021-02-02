أكسيوس: خلاف بين ترامب ومحاميه حول الرسوم المالية 

ذكر موقع "أكسيوس" أن خلافا وقع بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمحامي الرئيس في فريق الدفاع عنه بوتش باورز، حول الرسوم المالية التي سيتم دفعها.
أكسيوس: خلاف بين ترامب ومحاميه حول الرسوم الماليةأعضاء بالكونغرس يتهمون ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف ضد الحكومة
وقال الموقع أن الخلاف الأول كان حول الاستراتيجية القانونية التي سيتبعها الفريق وذلك قبل أيام فقط من جلسة محاكمته الثانية، إلا أن خلافا ثانيا وقع حول الرسوم المالية التي يجب أن تدفع، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يتقاضى باورز 250 ألف دولار مقابل خدماته الفردية، وهو رقم "أسعد ترامب"، على حد قول أحد المصادر.
إلا أن ترامب لم يدرك أن هذا الرقم لم يتضمن النفقات الإضافية التي ستدفع للمحامين الآخرين وفريق الباحثين والأتعاب القانونية الأخرى، وقد غضب عندما قدم له باورز ميزانية إجمالية قدرها 3 ملايين دولار، فاتصل ترامب بمحاميه وتفاوض معه في النهاية حتى وصلا إلى مبلغ مليون دولار.
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