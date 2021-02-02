ألمانيا: استئناف المباحثات التركية اليونانية خطوة مهمة لتجنب التوتر شرقي المتوسط 

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، أن استئناف المباحثات بين تركيا واليونان خطوة مهمة لتجنب زيادة التوتر مرة أخرى شرقي المتوسط.
وأوضحت كارينباور عقب اجتماعها مع نظيرها التركي خلوصي أكار في برلين، أن هذا الاجتماع "إشارة جيدة وخاصة بين الحلفاء"، مضيفة أن "تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي وستبقى كذلك".
وأشارت إلى أنهما "بحثا قضايا مهمة وخاصة الخلافات في شرقي المتوسط".
ورحبت بـ"استئناف المباحثات بين تركيا واليونان الحليفين في الناتو"، مؤكدة "أهمية هذه الخطوة لتجنب زيادة التوتر مرة أخرى شرقي المتوسط".
وأكدت الوزيرة الألمانية "أهمية الحوار والانسجام بين تركيا وألمانيا"، مشيرة أن "لدى البلدين مصلحة مشتركة في استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو".
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