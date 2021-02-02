أول رد فعل من أمريكا على الحكم بسجن المعارض الروسي نافالني

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء روسيا للإفرا الفوري غير المشروط عن المعارض أليكسي نافالني، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد صدور حكم بالسجن على المعارض الروسي

وقال بلينكن:"قلقون من تصرفات روسيا تجاه المعارض أليكسي نافالني وندعو مجددا للإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

وأضاف بلينكن:"سننسق مع حلفائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها".

وقضت محكمة "سيمونوفسكي" بموسكو، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر بحق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، واستبداله بحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للنيابة ونافالني الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة باحتجاز عدد من المحتجين خالفوا تعليمات الجهات الأمنية.

وتحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من 200 موقوف، في حين ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسل لها في الموقع أن حالات الاحتجاز نادرة ومعدودة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب، روسيا إلى الإفراج الفوري وبدون شروط عن المعارض أليكسي نافالني الذي تم الحكم عليه، اليوم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وقال راب في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "تدعو المملكة المتحدة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين".