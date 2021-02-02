شاهد.. أول ظهور للرئيس التونسي منذ محاولة تسميمه.. وهذا ما وعد به

في أول ظهور له عقب تعرضه لمحاولة تسميم، تجول الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس.
ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، التقى سعيد، الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين، حيث ناشدوه بحل البرلمان، مطالبين إياه بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
وتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية الموجود بالشارع الرئيسي حسبما أكد بيان للرئاسة التونسية على موقع "تويتر".
وقال الرئيس التونسي خلال زيارته للوزارة بحضور وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام مشيشي، إن الدولة موجودة ورئيسها ضامن لاستمراريتها.
وأضاف أن الحريات مضمونة، لكن لا يقبل أن يتمّ ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل أن يتم ضرب الحريات.
وأكد سعيد أن هناك من يحاول توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدته.
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