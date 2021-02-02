الخلاف السياسي ليس جريمة.. فرنسا تطالب روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا، بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف سنة مع الشغل.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، الثلاثاء، "إدانة أليكسي غير مقبولة.. الخلاف السياسي ليس جريمة".

ودعا إلى الإفراج عن نافالني فورًا، مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان مثل احترام الحرية والديمقراطية اي غير قابلة للتفاوض.

وكانت محكمة "سيمونوفسكي" بموسكو، قضتت اليوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الصادر بحق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، واستبداله بحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للنيابة ونافالني الاستئناف على القرار خلال 10 أيام.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة باحتجاز عدد من المحتجين خالفوا تعليمات الجهات الأمنية.

وتحدثت مصادر حقوقية عن أكثر من 200 موقوف، في حين ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مراسل لها في الموقع أن حالات الاحتجاز نادرة ومعدودة.