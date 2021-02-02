اللقاح في الصيدليات.. بايدن يفاجئ الأمريكيين بقرار عاجل لمواجهة كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستبدأ توفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات بالولايات المتحدة، كجزء من خطة الإدارة الأمريكية لزيادة عدد التطعيمات، في ظل انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وقال منسق مكافحة كورونا في الإدارة الأمريكية، جيف زينتس، إن حوالي 6500 صيدلية بجميع أنحاء الولايات المتحدة ستستقبل نحو مليون جرعة من لقاحات كورونا، موضحًا أن عدد عدد الصيدليات مرشح للزيادة مع زيادة عدد صانعي لقاحات كورونا، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف زينتس أن إدارة بايدن ستعمل على توفير المزيد من لقاحات كورونا لتطعيم الأمريكيين.

وكشف المسؤول الأمريكي عن زيادة عدد الجرعات التي يتم نقلها عن طريق الحكومة إلى الولايات الأخرى، لافتًا إلى أن عدد الجرعات ارتفع إلى نحو 10.5 مليون جرعة.