خبير: نظام القوائم يعرقل إقصاء جماعة الإخوان من المجلس الرئاسي الليبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: نظام القوائم يعرقل إقصاء جماعة الإخوان من المجلس الرئاسي الليبي في المقال التالي
وأضاف المحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"،: "انتهاء المرحلة الأولى من التصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي دون اختيار أي عضو"، لافتًا إلى أن المرشحين لمنصب المجلس الرئاسي لم يتمكنوا من الحصول على 70% للفوز.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من التصويت الانتقال إلى نظام القوائم والتي تتضمن تشكيل قائمة تضم رئيس مجلس رئاسي ونائبين ورئيس حكومة، مؤكدا أن التوليفة التي شهدتها الانتخابات من جميع الأطياف والتيارات صعبة التوافق ولن يكون الحسم مبكرا.
وأكد المحلل السياسي، أن نظام القوائم بالانتخابات فرصة لعرقلة إقصاء جماعة الإخوان من المجلس الرئاسي الليبي كذلك الحكومة، موضحا أن الكل يعمل من أجل مصالح شخصية وليس من مصلحة الوطن.
وأوضح أن هناك إحباطا كبيرا بعد الخروج من الانتخابات دون فائز، متوقعا أن يكون هناك تشارك من التحالفات والعمل على إقصاء الإخوان من السلطة التنفيذية الشاملة الحكومة والمجلس الرئاسي.