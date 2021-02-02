نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: نظام القوائم يعرقل إقصاء جماعة الإخوان من المجلس الرئاسي الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هيثم الورفلي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن مرشحي منصب المجلس الرئاسي الليبي لم يحصلوا على 70% للفوز في الانتخابات التي أجريت في جنيف، مشيرا إلى أن الجلسة خرجت بالنتائج على كل المجمعات الانتخابية ولم تسفر عن أي فائز.

وأضاف المحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"،: "انتهاء المرحلة الأولى من التصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي دون اختيار أي عضو"، لافتًا إلى أن المرشحين لمنصب المجلس الرئاسي لم يتمكنوا من الحصول على 70% للفوز.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من التصويت الانتقال إلى نظام القوائم والتي تتضمن تشكيل قائمة تضم رئيس مجلس رئاسي ونائبين ورئيس حكومة، مؤكدا أن التوليفة التي شهدتها الانتخابات من جميع الأطياف والتيارات صعبة التوافق ولن يكون الحسم مبكرا.

وأكد المحلل السياسي، أن نظام القوائم بالانتخابات فرصة لعرقلة إقصاء جماعة الإخوان من المجلس الرئاسي الليبي كذلك الحكومة، موضحا أن الكل يعمل من أجل مصالح شخصية وليس من مصلحة الوطن.

وأوضح أن هناك إحباطا كبيرا بعد الخروج من الانتخابات دون فائز، متوقعا أن يكون هناك تشارك من التحالفات والعمل على إقصاء الإخوان من السلطة التنفيذية الشاملة الحكومة والمجلس الرئاسي.

