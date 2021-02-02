الاردن : مخاطبة الجهات الرقابية للتدقيق على نزاهة التعيينات في ديوان الخدمة المدنية

دوت الخليج :- خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، اليوم الاحد ، الجهات الرقابية لتشكيل لجنة متابعة وتدقيق على نزاهة إجراءات الديوان .

وقال الناصر، في تصريح صحفي، "خاطبنا عبر كتاب رسمي اليوم بتشكيل لجنة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس النواب، وذلك بعد ملاحظات النواب التي طالت سلامة ونزاهة إجراءات الديوان في التعيينات ".

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