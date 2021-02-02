أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 110 خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

خروقات قوى العدوان بلغت 110 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 110 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. خروقات قوى العدوان بلغت 110 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 110 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الخمسين و16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 84 قذيفة و82 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار إلى أن الخروقات تضمنت تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي وكيلو16 ومدينة الحديدة.

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