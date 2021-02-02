أخبار اليمن : شرف لـ"هانجي": 3 ملايين نازح في اليمن بحاجة لدعم إضافى

شرف لـ"هانجي": 3 ملايين نازح في اليمن بحاجة لدعم إضافىالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء نيستور أومو هانجي.

جرى خلال اللقاء استعراض جهود الصندوق في تقديم الدعم الإنساني الضروري لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف دول العدوان، خاصة معاناة النازحين.

وتطرق اللقاء إلى ترتيبات زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نالتاليا كنيم، إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية اهتمام حكومة الإنقاذ والسلطات المختصة بكل ما يتعلق بقضايا السكان الصحية والمعيشية والاجتماعية، خاصة شريحة النازحين منهم والذين سيصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف نازح.

وأشار إلى معاناة النازحين وتعاظم الكارثة الإنسانية التي حلت بهم جراء عدوان وحصار دول التحالف ومواليها، خاصة بعد فقدان منازلهم وسبل عيشهم في وقت يعيش من باع الأرض والعرض في فنادق أبوظبي والرياض واسطنبول دون شعور بما تسببوا به للشعب اليمني.

ولفت الوزير شرف إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يحظى بدعم حكومة الإنقاذ في أداء مهامه وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للصندوق وكافة وكالات ومنظمات الأمم المتحدة.

من جانبه أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية على دعمها لإعمال وأنشطة الصندوق، مؤكداً بأن الوضع الإنساني يحتل أولوية في أجندة عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان.