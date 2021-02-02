اليمن: أكثر من 4 آلاف خرق حوثى لهدنة الحديدة

جدة - نرمين السيد - وعبر حسابها على "تويتر"، قالت الخارجية اليمنية إنه "على الرغم من مرور أكثر من عامين على اتفاق ستوكهولم وتكليف بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة، تواصل ميليشيا الحوثى خروقاتها لوقف إطلاق النار فى الحديدة ومديريات الساحل الغربى"، مؤضحة أن تلك الخروقات بلغت 4.445 خرقًا خلال يناير الماضى.
وأشارت الخارجية إلى أن تلك الخروقات توزعت بين "مدينة الحديدة وحيس والتحيتا والدريهمى والجاح والفازة والجبلية"، مؤكدة أن عدد قذائف المدفعية التى أطلقتها المليشيات الحوثية 946 قذيفة، أسفرت عن سقوط 16 مدنيًا على الأقل بين قتيل وجريح.
كما شددت الخارجية اليمنية على تمسك الحكومة الشرعية للبلاد بضرورة تصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة فى الحديدة، مؤكدة أنها لا تزال رهينة لدى الميليشيات الحوثية.
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