الاتحاد الإفريقى يقرر عقد القمة الـ 34 افتراضيا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتى: "إنّ القمة الإفريقية العادية الـ34 لرؤساء دول وحكومات القارة ستعقد افتراضيا بعد أن كان مقرراً عقدها حضورياً للرؤساء بمقر الاتحاد فى أديس أبابا. وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أكملت استعداداتها لاستضافة القمة لكن تقديرات وتوصيات المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حالت دون انعقادها حضوريا لتتحوّل إلى افتراضى.

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