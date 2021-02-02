رئيس تونس: هناك من يحاول توظيف المؤسسة الأمنية لمصالحه ضد الدولة

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس التونسى قيس سعيد، من أطراف تحاول توظيف المؤسسة الأمنية لصالحها داخل تونس واستغلال الأوضاع الحالية لفائدته، إلا أنه شدد فى الوقت ذاته على أن يكون الأمن فى خدمة الدولة وليس فى خدمة أى جهة أخرى، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





خلال زيارته لوزارة الداخلية التونسى، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس قيس سعيد: "لا نقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية، كما لا نقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن". وأكد الرئيس التونسى، على أن الدولة مستمرة، ورئيسها هو الضامن لاستمراريتها، مضيفًا أن "الدولة التونسية موجودة والحريات مضمونة، وليس هناك علاقة عداء بين المؤسسات الأمنية والشعب". وتأتى تصريحات الرئيس التونسى على خلفية حالة ضراع داخل المؤسسات التونسية، لاسيما الرئاسة والبرلمان، إضافة إلى احتجاجات واسعة تسود الشارع التونسى بسبب تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى عهد حكومات الإخوان بقيادة راشد الغنوشى.

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