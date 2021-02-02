خلال زيارة لوزارة الداخلية.. الرئيس التونسى: لا أقبل ضرب المؤسسة الأمنية

جدة - نرمين السيد - وأكد سعيد، فى تصريحات له، بحسب "سكاى نيوز"، أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات، مؤكدًا أن الأمن فى خدمة الدولة لا فى خدمة أى جهة أخرى، رغم محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدتها.

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