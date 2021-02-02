هولندا تعلن تمديد الإغلاق الكلى لمكافحة انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الوزراء الهولندى المنتهية ولايته مارك روتييه، أن إعادة فتح المدارس للمرحلة الإبتدائية فقط ستكون خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى احتمال مواجهة موجة ثالثة فى ظل الانتشار السريع الذى تشهده البلاد للسلالة الجديدة للفيروس.

وقال روتييه فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الصحة الهولندى هيوغو دى يونغ، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إن أرقام الإصابات بالفيروس تنخفض ببطء ولكن بثبات، وعدد المصابين فى المستشفيات يتناقص ببطء أيضاً، مؤكد أن جميع الأدلة تشير إلى احتمال مواجه الموجة ثالثة، خاصة بسبب الانتشار السريع فى السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا فى البلاد.

من جانبه، أفاد وزير الصحة الهولندى، أن اللقاحات ضد كوفيد 19 أقل بكثير مما يتوقع فى الأشهر المقبلة.