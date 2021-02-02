جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام، بحسب "روسيا اليوم"، من المنطقة أن العبوة انفجرت فى المنطقة الصناعية فى المدينة التى تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا. وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن عدد الجرحى وصل إلى 3 أشخاص. وكانت منطقة الباب شهدت قبل أيام انفجارا نفذه انتحارى بسيارة مفخخة عند حاجز تابع لفصيل "فرقة الحمزة" التابع لـ"الجيش الوطنى" المدعوم من تركيا، قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. قتيل وجرحى بانفجار فى مدينة الباب بريف حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.