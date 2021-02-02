ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على مطالب الدول الغربية بالإفراج عن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعجبها حيال بيان السفارة الأمريكية بموسكو، حول مطالبة الدبلوماسيين الأمريكيين للسلطات الروسية بمراقبة قضية نافالني عن بُعد، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وقالت زاخاروفا إن وجود دبلوماسيين أجانب في المحكمة لحضور محاكمة نافالني يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لروسيا، وانكشافًا لمحاولات الغرب لاحتواء روسيا.
واعتبرت زاخاروفا أن مطالب السياسيين الغربيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإفراج عن نافالني بعيدًا كل البعد عن الواقع، مضيفًا: "هذا انفصال كامل عن الواقع أو عدم فهم لما تم مناقشته اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد من روسيا على مطالب الإفراج عن نافالني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.