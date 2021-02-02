أمريكا: سنستأنف المساعدات الإنسانية لـ فلسطين

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها ستستأنف المساعدات الإنسانسية إلى الفلسطينيين، بحسب ما نقلته قناة "العربية".
ويأتي القرار في إطار اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات، التي غادرتها خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكانت السلطة الفلسطينية رحبت بمضمون كلمة المندوب الامريكي في مجلس الامن التي شرح فيها السياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال القيادي في حركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ على صفحته في موقع تويتر: "نرحب بكلمة المندوب الامريكي في مجلس الامن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وادانة ورفض الاجراءات الاحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي .
ونعتبر ذلك خطوة ايجابية ممكن ان يبنى عليها ، وعودة العلاقات الى طبيعتها" .
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