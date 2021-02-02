إقليم ليجوريا الإيطالى يصنف حزب الله منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "إيل فوسترو جيورنالى"، قال رئيس مجموعة "كامبيانو"، أليساندرو بوزانو، إنه تقدم بهذا المشروع لأن حزب الله منظمة "ذات أصول إرهابية، ومصنفة على لوائح الإرهاب فى العديد من الدول الأوروبية والعالمية"، مؤكدًا أن قرار اليوم خطوة صغيرة إلى الأمام، وسيتخذ خطوات أخرى إلى الأمام.

وأوضح بوزانو، وهو عضو المجلس الإقليمى فى كامبيامو، أن هناك العديد من الدول مثل الإمارات والبحرين والسودان وألمانيا وهولندا وبريطانيا والنمسا وليتوانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وكوسوفو والولايات المتحدة واليابان وإسرائيل والأرجنتين وكولومبيا وجواتيمالا وهندوراس وباراجواى، اتخذت قرارًا بوضع تصنيف واضح يؤكد أن حزب الله منظمة إرهابية.

كما أشار المسؤول الإيطالى، إلى أن جامعة الدولة العربية سبق وأن صنفت حزب الله "تهديد كبير للسلام العالمى".

وقال بوزانو: "لقد حان الوقت فى بلدنا أيضًا، باسم ضحايا هذا المجنون القاتل، أن يتم الإشارة إليه بالتعابير الصحيحة، وللعمل بالأدوات التشغيلية والتنظيمية المناسبة من أجل التخلص منه".

وأضاف رئيس كامبيانو، أن "الإرهاب مثل جائحة كورونا، يجب منعه قبل مكافحته، والوقاية منه تتضمن أيضًا رد فعل العالم المدنى من خلال العمل على عزله عن باقى العالم".