العراق: ضبط 21 عبوة ناسفة شرق محافظة الأنبار

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الاستخبارات العسكرية، إن "معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثانى، واستخبارات لواء المشاة 40 من الاستيلاء على 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة فى منطقة الصبيحات بكرمة الأنبار".

وحسبما أفاد موقع "السومرية نيوز" الإخبارى، أشار بيان الاستخبارات العسكرية فى العراق، إلى أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتدميرها تحت السيطره".