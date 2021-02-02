محامو ترامب: مجلس الشيوخ ليس له سلطة محاكمة الرئيس السابق

جدة - نرمين السيد - شدد محامو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على أن "مجلس الشيوخ ليست له سلطة محاكمة الرئيس السابق بتهمة التحريض على تمرد فى يوم 6 يناير، بعد أن صار مواطنًا عاديًا".





ووفقًا لوكالة "رويترز" الأمريكية، جاء ذلك فى تعليق للمحامين المدافعين عن الرئيس ترامب، فى إشارة إلى لائحة اتهام أعدها الديمقراطيون بمجلس النواب لمساءلة الرئيس الجمهورى تمهيدًا لعزله. وقبل أسبوع من التاريخ المحدد لبدء محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، قال فريق دفاع ترامب فى مذكرة قدمها فى مجلس الشيوخ، إن "المجلس لا يتمتع بالاختصاص لمنع ترامب من شغل منصب عام فى المستقبل".

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