أمريكا: مقتل 2 وإصابة 3 من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالى

ووفقًا للبيان، كانت العملية فى إطار قضية تتعلق بالعنف ضد الأطفال، لافتة إلى مقتل المشتبه به فى الحادث أيضًا.
كما أشار البيان، إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادى يعمل حاليًا على مراجعة حادث إطلاق النار الذى وقع بتمام الساعة السادسة صباحًا حسب التوقيت المحلى للبلاد.
كما أكد مكتب التحقيقات الاتحادى فى بيانه: "مقتل اثنين من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادى، وإصابة 3 آخرين منهم، حيث تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، وهما فى حالة مستقرة".
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