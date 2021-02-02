إسرائيل تكشف موعد بدء الرحلات الجوية المباشرة مع المغرب

أعلن القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي دافيد جوفرين، أن تل أبيب تتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب خلال شهرين.
وقال جوفرين في حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إنه تم الاتفاق بين البلدين وحاليا يتم التشاور حول الإجراءات.
وتوقع مضاعفة عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب، مؤكدا أنه لا شك أن الرحلات المباشرة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ملموسة في حركة السياحة بين البلدين.
وأضاف أن جميع الشركات الإسرائيلية طلبت تسيير رحلات جوية إلى المغرب، وبدورها الخطوط الجوية المغربية طلبت تسيير رحلات إلى تل أبيب أيضا.
وأكد استعداد مكاتب الاتصال الإسرائيلي لمواكبة الزيادة في أعداد السياح إلى المغرب، لافتا "نحن نضاعف جهودنا في هذا المجال ونستعد لتقديم الخدمات القنصلية لآلاف الإسرائيليين".
وأشار إلى أنه لقي حفاوة استقبال حميمة في المغرب عند وصوله الأسبوع الماضي، لبدء مهام عمله كقائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط.
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