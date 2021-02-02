مقتل قيادات مهمة بالتنظيم.. العراق ينتقم من داعش بعد تفجير بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القضاء على القيادي الإرهابي في تنظيم داعش الإرهابي الذي يدعى أبو حسن الغريباوي.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء "استكمالًا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الإرهاب".

وأضاف: "قواتنا الأمنية رفعة رأسنا.. عاش العراق".

ومن جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، استمرار القوات الأمنية بعملياتها النوعية الاستباقية لملاحقة الإرهابيين.

وقال رسول في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية لم تهدأ من أجل الأخذ الثائر من المجرمين المتورطين في حادثة انفجار ساحة الطيران ببغداد، موضحًا أنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واصلوا بجد متابعة الإرهابيين الذين خططوا وأشرفوا على هذا العمل الإرهابي الذي استهداف الأبرياء.

وأضاف أن القوات الأمنية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية شرعت بالعمل الميداني للوصول إلى هذه العناصر الإرهابية، مؤكدا أنه تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم.

وأشار إلى أنه تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي جبار علي فياض المكنى أبو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران".

وأكد أنه تم قتل الإرهابي غانم صباح جواد المسؤول عن نقل الإرهابيان الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما في هذا الحادث الأليم، كما قتل إرهابيين إثنين فيها يجري التحقق من معلوماتهما وعملهما، فضلا عن قتل عدد آخر من مساعديهم.